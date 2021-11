Il maltempo che imperversa da giorni sulla Calabria ha portato stamani un brusco calo delle temperature e copiose nevicate su tutte le zone montane, oltre che pioggia e vento. Da stamani, infatti, nevica su Sila e Pollino e sono innevati i principali centri turistici sopra i 1200 metri. Grandinate vengono segnalate in diverse zone premontane. Per le prossime ore, le previsioni indicano ancora un calo delle temperature che potrebbe portare la neve sino ai 900 metri di altitudine. Al momento le condizioni di maltempo non stanno provocando particolari disagi, anche se su molte strade interne si circola con difficoltà a causa proprio della neve.