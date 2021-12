Occhiuto pensa all’obbligo di mascherina

“Sto pensando all’obbligo di mascherina perché Musumeci lo ha fatto e molti sindaci lo stanno facendo. C’è un’impennata dei contagi”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione in Prefettura a Catanzaro, in relazione all’ordinanza emanata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Sicilia sull’utilizzo della mascherina anche nei luoghi all’aperto e particolarmente affollati. “Credo inoltre – ha aggiunto Occhiuto – che sarebbe molto utile che il governo nazionale controllasse il super Green pass anche nei luoghi in cui ci sono assembramenti. Ma soprattutto credo che sia necessario spingere sulla vaccinazione”