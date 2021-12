Da sabato 4 dicembre Open Vax Weekend

In Calabria gli Open Vax Weekend partiranno da sabato 4 e domenica 5 dicembre, e verranno replicati nelle giornate 11-12-18-19 dicembre: in questi giorni sarà possibile accedere ai punti vaccinali senza necessità di prenotazione. Lo riferisce una nota diffusa dall’ufficio stampa della Regione Calabria. Nella nota si evidenzia che “il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha deciso di promuovere gli Open Vax per incrementare il numero di vaccini nei weekend perché la campagna vaccinale è in una fase cruciale. Pertanto, se da un lato è importante aumentare i ritmi delle vaccinazioni per proteggere la popolazione, dall’altro occorre, così come è stato fatto finora, mantenere alta la qualità del servizio”. Da lunedì 6 dicembre invece – informa la Regione – ritornerà necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti.