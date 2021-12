La Calabria finisce da lunedì, come previsto, in zona gialla, dove raggiunge Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano. E’ quanto emerso dalla tabella degli indicatori decisionali vagliati della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale. La Calabria ha superato tutti e tre i parametri che portano al cambio di colore: l’incidenza (a 119, contro un limite di 50), i ricoveri ordinari (16,8% contro un limite del 15%) e le terapie intensive (11,8%, contro un limite del 10%). Con questi dati, la zona gialla è automatica. Non migliorano le due regioni già in giallo, con il Friuli a quota 23,3% di ricoveri e 14,3% di intensive occupate, e Bolzano rispettivamente al 19,2% e al 18%. E altre Regioni rischiano per la prossima settimana: oltre al Trentino, preoccupano la Liguria con le intensive al 12,4% e i ricoveri ancora sottosoglia al 13,6%, le Marche, rispettivamente al 14,8% e all’11,6%, e il Veneto con il 12,4% di intensive e il 12,1% di ricoveri. Vedono avvicinarsi le soglie anche il Lazio, con il 9,6% di intensive e il 12,1% di ricoveri, e la Lombardia, 8,9% e 13,6%. Il Molise resta l’unica regione classificata a rischio basso, con 28 casi per centomila. “Cambierà poco, perché le restrizioni riguardano solo i non vaccinati, e torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Ma questa misura l’abbiamo già reintrodotta qualche giorno fa. È giusto però che i calabresi prendano coscienza del fatto che, con un sistema sanitario fatiscente come il nostro, dobbiamo stare più attenti degli altri”, ha commentato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.