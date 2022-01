Un incontro si è svolto ieri mattina a Cosenza tra la capogruppo della Lega in consiglio regionale, Simona Loizzo, e il coordinatore provinciale di Noi con L’Italia di Cosenza, Franco Pichierri, sulla proposta del referendum per la città unica metropolitana di Cosenza avanzata dall’esponente leghista. “Pichierri -è scritto in un comunicato – ha ribadito il suo apprezzamento per l’iniziativa politica e istituzionale di Loizzo che prevede un passaggio di incontri con i Sindaci delle città coinvolte”. Loizzo e Pichierri “hanno convenuto sulla necessità di allargare il discorso con i rappresentanti di tutte le forze politiche per un dibattito che porti a una condivisione dell’iniziativa e a una formulazione nei tempi necessari delle iniziative istituzionali per giungere al referendum. Un’interlocuzione proficua e positiva c – hannod etto – he parte dal dibattito nell’area di maggioranza regionale per coinvolgere quanti, da ogni posizione politica, intendono perseguire l’idea della città unica”.