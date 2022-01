Questa sera in TV in tutta la Calabria su RTC e in Diretta Web nel mondo su www.telecalabria.it andrà in onda la prima parte dello Speciale di RTC su “La Notte Piccante”, svoltasi dal 23 al 31 dicembre 2021 a Catanzaro. Non è stata chiaramente un’edizione come le precedenti, essendo condizionata da problemi organizzativi legati alla pandemia. Eppure, la direzione artistica guidata da Roberto Talarico è riuscita a portare in città nomi interessanti e artisti che hanno arricchito notevolmente la rassegna. Si è trattato di un nuovo format spalmato in piu’ serate e in differenti locations, così come previsto dalle nuove disposizioni anti covid. E, anche questa volta, sono accorsi in tanti anche dalle altre città calabresi. Nella serata odierna vedremo alcuni momenti salienti della manifestazione mentre nei prossimi giorni RTC proporrà ai telespettatori calabresi un secondo Speciale TV con altre immagini e locations. “La Notte Piccante” di Catanzaro in onda dunque questa sera su RTC alle ore 22,45. Replica domani alle 14,25 e 20,50; martedì alle 14,15. Diretta Web contemporanea nel mondo su www.telecalabria.it