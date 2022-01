“Finalmente è stato presentato il progetto per il raddoppio della galleria Santomarco (tratta Cosenza-Paola della “AV/AC Salerno-Reggio Calabria”). L’intervento, del valore di 1,2 miliardi di euro, è finanziato con il Fondo nazionale complementare e si sviluppa per un’estensione di circa 22,2 km, di cui circa 17 km in sotterraneo. Entro il secondo semestre del 2022, è previsto l’avvio della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera: inizia quindi una ulteriore nuova era per la ferrovia Paola – Cosenza”. Lo afferma in una nota il deputato M5S Alessandro Melicchio. “Sono convinto – prosegue – che si tratti di una grande notizia perché oggi, nella lunga storia della galleria, siamo arrivati ad un punto di svolta. Migliori e più veloci collegamenti per le persone e un potenziamento da non sottovalutare del trasporto merci su rotaie che si congiunge direttamente all’importante corridoio merci Sicilia/Gioia Tauro – Adriatico. Che sia la volta buona per riuscire ad approntare anche un discorso serio sulla metro del mare? In questo contesto rinnovato la rete ferroviaria potrebbe collegare in maniera intelligente e ancor più efficiente l’entroterra del cosentino con i paesi della costa tirrenica. Sarebbe un ulteriore segnale da dare nel solco della mobilità sostenibile e della transizione ecologica e potrebbe rappresentare una nuova vita per tanti paesi costieri in cui i treni, incredibilmente, non si fermano più”.