Resta stabile la curva dei contagi in Calabria dove si registrano anche 8 vittime ed un totale da inizio pandemia di 1.913. I nuovi contagi delle ultime 24 ore sono 2.215 contro i 2.34 di ieri, con un tasso di positività che varia lievemente passando dal 17,47% di ieri al 17,8%. In lieve calo (-6) i ricoverati in area medica (404) mentre crescono di uno quelli in terapia intensiva (22). Gli attualmente positivi sono 41.839 (+517), gli isolati a domicilio 41.413 (+522), mentre i nuovi guariti 1.690. Ad oggi sono stati fatti 2.043.115 tamponi con 176.029 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.940 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.857 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.430 (17.225 guariti, 205 deceduti). Cosenza: casi attivi 10.764 (152 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.605 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.100 (31.287 guariti, 813 deceduti). Crotone: casi attivi 2.764 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.743 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.379 (14.216 guariti, 163 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 10.016 (137 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.870 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.695 (58.116 guariti, 579 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 11.183 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.170 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.007 (9.864 guariti, 143 deceduti).