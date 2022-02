Comunali di Catanzaro, Talerico: “La città recuperi autorevolezza”

CATANZARO/ Antonello Talerico, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, ha presentato questo pomeriggio la sua candidatura a sindaco del capoluogo calabrese alle elezioni comunali in programma nella prossima primavera. In una conferenza stampa alla Casa delle Culture Talerico, già candidato alle ultime Regionali nella lista di Forza Italia, ha spiegato i motivi della sua discesa in campo, che ha una connotazione essenzialmente civica: “Mi ha spinto – ha detto parlando con i giornalisti – l’importante consenso ricevuto alle scorse Regionali e il sostegno di aggregazioni politiche e partitiche che si contraddistinguono per l’appartenenza ad aree diverse, oltre ovviamente a un’area moderata che comunque mi ha sostenuto in questo lungo percorso e oggi si pone al centro dell’attenzione in questa campagna elettorale non semplicemente per conquistare il voto dei delusi. Noi – ha sottolineato il candidato sindaco – dobbiamo attrezzarci per avere un Consiglio e una Giunta comunale che siano all’altezza delle grandi sfide che ci attendono dopo l’emergenza pandemica che ha creato marginalizzazione economica in questa città, penso alle tante famiglie e imprese coinvolte nell’attuale disagio economico”. Talerico ha quindi specificato: “Resto un candidato civico, un componente della società civile. Oggi abbiamo strutturato un’aggregazione di liste civiche e di liste moderate nella quale confluiscono componenti di centrodestra e di centrosinistra. Gli obiettivi non sono i colori, ma sono i risultati verso una città che deve necessariamente cambiare passo sfruttando le sfide come il Pnrr”.

Sul piano dei contenuti, Talerico ha rilevato che “Catanzaro deve recuperare autorevolezza, e la deve recuperare attraverso la competenza, la tecnica, la credibilità e il prestigio che dovranno avere il Consiglio comunale e la Giunta. Per dare risposte alle plurime criticità dobbiamo partire dai servizi essenziali che dobbiamo offrire ai cittadini: parlo anzitutto delle problematiche che stanno smantellando il tessuto economico e sociale della città e per questo dobbiamo intervenire su condizioni come mobilità, viabilità, trasporti, parcheggi e l’attrattività di Catanzaro. Dobbiamo investire sulla transizione ecologica e digitale e avviare un percorso virtuoso che parte dalla cultura, dalla formazione e dalla creazione di una nuova classe dirigente. Serve adesso – ha aggiunto – una pianificazione e una visione complessiva moderna ed europeista della città”. Talerico è il quarto candidato sindaco già in lizza, considerando che sono già in campo, tutti con proposte civiche, i docenti universitari Nicola Fiorita e Valerio Donato e l’avvocato Aldo Casalinuovo. “La pluralità di candidati – ha rilevato Talerico – non è un male, anzi la ritengo un aspetto positivo, è positivo che oggi la società civile si presta a dare il suo contributo. Credo che a livello comunale, diversamente dal livello nazionale, i colori e l’appartenenza a un partito anziché a un altro abbiano un’incidenza relativa per le sorti della città. Credo invece che occorre avere un patto reale tra le forze politiche o civiche che scenderanno in campo, un patto che miri a risollevare le sorti di una città importante ma spesso trascurata come Catanzaro”. Nel corso della convention di presentazione della candidatura è intervenuto telefonicamente anche Vittorio Sgarbi: “Sono convinto – ha sostenuto Sgabri che Talerico possa essere il miglior candidato sindaco, è un candidato di convinzioni profonde, ha la mia convinta adesione e ne parlerò con i leader del centrodestra perché le sue capacità culturali e umane sono garanzia di un ottimo risultato”.