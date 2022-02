Rifiuti bruciati, black out elettrico in un quartiere di Crotone

L’incendio di rifiuti in una discarica abusiva ha raggiunto e danneggiato una centralina elettrica lasciando senza energia per diverse ore un intero quartiere. E’ accaduto in località Trafinello, alla periferia sud di Crotone, dove su un’area in prossimità delle abitazioni da tempo vengono scaricati illegalmente rifiuti di ogni genere. Sono gli stessi abitanti della zona che, esasperati, spesso appiccano il fuoco ai rifiuti per sbarazzarsene. In questo caso l’incendio si è propagato raggiungendo un trasformatore di bassa e media tensione dell’Enel con i relativi cavi posto nelle immediate vicinanze della discarica causandone la totale distruzione. E’ stato necessario l’imtervento di due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone con le autobotti e l’ausilio di una pala meccanica per spegnere le fiamme non prima,però, che queste causassero un grave danno alla linea elettrica. L’Enel ha provveduto ad installare un gruppo elettrogeno che fornirà energia elettrica per diversi giorni fino alla riparazione del danno. In una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone si evidenzia che “eventi simili si ripetono da tempo nello stesso luogo causando sempre gli stessi disservizi che provocano la mancanza di energia elettrica nonché il pericolo di incendio e l’inquinamento ambientale, per questo si sollecitano provvedimenti preventivi e repressivi urgenti al fine di evitare in seguito il protrarsi di questa grave situazione”.