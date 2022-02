di RTC Sport

E’ stata una giornata perfetta per il Catanzaro che vince lo scontro diretto con l’Avellino e contemporaneamente assiste alla debacle della capolista Bari in casa con il Messina, del Monopoli travolto a Picerno, della Turris in casa con il Catania. Delle squadre di testa vince solo la Virtus Francavilla che ribalta il Potenza, mentre il Palermo acciuffa il pari nel finale a Campobasso. Le reti tutte nella ripresa. Al 52′ gran giocata di Federico Vazquez che con un destro pregevole trova l’angolino, Pane parte in ritardo e deve arrendersi. L’Avellino stenta a reagire e il Catanzaro ne approfitta al 73′ con Martinelli (FOTO) che svetta imperioso sugli sviluppi di un corner dalla sinistra e mette dentro il raddoppio. Avellino non pervenuto in attacco, la vittoria della squadra di Vivarini è senza dubbio è meritata. Catanzaro che vola con la terza vittoria consecutiva e raggiunge in terza posizione sia Avellino che Monopoli, quest’ultimo travolto dal Picerno.