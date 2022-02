di RTC Sport

Il Lamezia vince il derby di Castrovillari nel Campionato Interregionale gruppo I. Vittoria fondamentale per i gialloblu’ allenati da Campilongo per continuare a sperare di raggiungere la lanciatissima capolista Gelbison, che espugna anche Licata e continua la marcia inarrestabile, mantenendo + 5 sulle seconde, ossia il Lamezia stesso e la Cavese che vince il difficile derby a Castellabate con la Polisportiva Santa Maria. L’importante successo del Lamezia a Castrovillari porta le firme di Salandria, Provazza e Haberkon, mentre la rete rossonera è di Rodi. Rende ko al Lorenzon con l’Acireale che passa 2 a 0, reti di Russo e di Ciccio Lodi per i siciliani. Resuscita il Cittanova che vince a Trapani 3 a 2 respirando in classifica dopo diverse sconfitte consecutive. Maggio, Meola e Bonanno portano il risultato in sicurezza per l’undici di Di Gaetano che abbassa il ritmo e subisce il ritorno dei padroni di casa con Russo e Musso (2-3). Ma il Cittanova mantiene lo striminzito vantaggio e conserva la vittoria fino al termine, pur soffrendo molto.