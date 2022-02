CATANZARO/ Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, si sono confrontati sul Sant’Anna Hospital “discutendo, in particolare, delle nuove preoccupazioni che riguardano il presidio d’eccellenza cardiochirurgica del capoluogo”. E’ quanto scritto in un comunicato dall’amministrazione comunale. “Occhiuto – si legge poi – ha assicurato che incontrerà a breve la struttura commissariale per avere il quadro più dettagliato dei problemi del Sant’Anna. Subito dopo il primo cittadino e il presidente si vedranno per individuare le eventuali soluzioni. Abramo ha ringraziato Occhiuto per la sensibilità e l’immediata disponibilità dimostrate”.