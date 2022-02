ORIOLO(CS)/ E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Oriolo. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 vecchio modello è precipitata in un fossato. Il conducente è deceduto. Il fatto è avvenuto in contrada Raia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo esanime dalle lamiere del veicolo. I rilievi sono stati effettuati da Vigili Urbani e Carabinieri.