CATANZARO/ Nonostante fosse agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, è uscito due volte di casa per recarsi dalla donna. E’ accaduto a Catanzaro, dove i militari della Stazione carabinieri di Catanzaro Santa Maria hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro per il reato di tentato omicidio e di evasione nonché in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un soggetto già indagato per il reato di maltrattamenti commesso ai danni della ex compagna. L’ipotesi è che l’uomo, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari, in almeno due circostanze, sia evaso dalla propria abitazione per creare occasioni di incontro con la ex compagna e, in un caso, si sia recato a casa della giovane e l’abbia aggredita, verbalmente e fisicamente, tentando anche di ucciderla mediante strangolamento, non riuscendo nel suo intento per l’intervento di un vicino di casa. I militari hanno raccolto alcune testimonianze e hanno estrapolato le immagini degli impianti di videosorveglianza.