Due società operanti nel settore turistico con il relativo patrimonio aziendale, una residenza privata e un ulteriore complesso residenziale situati tra il comune di Falerna e quello di Nocera Terinese, sono stati sequestrati oggi dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppodi Lamezia Terme (CZ), in collaborazione con i comandi dell’Arma territorialmentec ompetenti, nell’ambito dell’operazione “Alibante”, condottacon il coordinamento della procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Contestualmente, i militari hanno notificato 31 avvisi di conclusione indagini.

Nell’ambito della stessa operazione era stata emessa un’ordinanza di misura cautelare personale, eseguita il 3 maggio 2021, nei confronti di diversi indagati anche per le ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso,concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso,corruzione, estorsione, consumata e tentata, intestazione fittizia di beni, rivelazione disegreti d’ufficio e turbativa d’asta.