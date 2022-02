“Oggi molti si dichiarano di essere d’accordo ad introdurre il proporzionale che è il sistema che si armonizza con la Costituzione vigente. Siamo d’accordo: proporzionale con le preferenze”. Lo afferma, in una dichiarazione, Mario Tassone, segretario nazionale del Nuovo Cdu. “Senza preferenze – prosegue Tassone .- significa un imbroglio e il mantenimento del potere di nomina dei parlamentari al gruppo dei capi di raggruppamenti più o meno ampi che ho difficoltà a chiamare partiti. Bisogna riavviare il processo democratico interrotto favorendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica. E per raggiungere questo obiettivo bisogna ristabilire un rapporto tra eletto ed elettore. Eletti quindi dai cittadini e non scelti da capi”.