Protesta di 200 tirocinanti calabresi che chiedono un incontro con la Regione, bloccata la strada di accesso alla Cittadella: “La Regione si sottrae al confronto” (VIDEO)

CATANZARO/ Nuova manifestazione di protesta di un gruppo di tirocinanti calabresi davanti alla sede della Regione Calabria, a Catanzaro. Al sit-in, organizzato dal sindacato Usb Calabria, stanno partecipando 200 lavoratori in servizio negli enti locali, che rivendicano la stabilizzazione: la vertenza riguarda complessivamente circa 4.000 lavoratori in Calabria. I manifestanti hanno anche bloccato la rotatoria di accesso alla sede della Cittadella regionale in segno di protesta contro la mancanza di interlocuzione da parte dei vertici della regione. “Abbiamo deciso di bloccare la strada – ha detto Antonio Jiritano, dell’Usb Calabria – perché abbiamo chiesto un incontro con la Regione ma si sono sottratti tutti, dal presidente al vicepresidente. Se vogliono il braccio di ferro siamo pronti. Aspettiamo risposte, sono 10 anni che questi tirocinanti attendono la stabilizzazione. Una soluzione va trovata”.

