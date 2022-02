Presunte molestie: a Castrolibero arrivano gli ispettori ministeriali

Arriveranno gli ispettori anche da Roma per rafforzare l’azione avviata dall’Ufficio scolastico della Calabria per accertare le presunte molestie che sarebbero state messe in atto da un professore nei confronti di una ragazza nel Liceo scientifico del Polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero. “Il Ministero ha deciso di inviare degli ispettori per ricostruire la vicenda, nel pieno rispetto delle prerogative della magistratura”, ha detto oggi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Dunque sono state soddisfatte le richieste degli studenti che proseguono l’occupazione del liceo e che avevano detto di essere pronti a riprendere le lezioni solo se il Ministero dell’Istruzione avrebbe inviato funzionari da Roma e “avviato un’ispezione seria”.