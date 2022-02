Innovazione delle imprese, Confapi Calabria ha siglato un protocollo con l’Unical

Confapi Calabria ha siglato un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria (conosciuto come DIMES) e guidato dal direttore Stefano Curcio. Il Protocollo d’Intesa – è spiegato in un comunicato dell’associazione – che avrà una durata di tre anni porterà le parti a collaborare per la definizione di un piano strategico di trasferimento tecnologico e di innovazione che coinvolgerà molte aziende della filiera sicurezza e innovazione di Confapi Calabria che operano in tutti i settori industriali calabresi.

I responsabili scientifici delle iniziative congiunte sono, per il Dimes, il prof. Giancarlo Fortino e l’ing. Stefania Spadafora per Confapi Calabria.

“L’obiettivo – ha dichiarato Francesco Napoli, presidente di Confapi Calabria, è quello di incentivare, anche attraverso le risorse previste dal Pnrr, i progetti d’investimento che promuovono la capacità d’innovazione e la “sicurezza” all’interno dei settori industriali, promuovendo iniziative (progetti di ricerca industriale e di innovazione, eventi tecnico-scientifici, applicazioni sul campo) volte a migliorare il livello di prestazione tecnologica delle aziende calabresi”.

Fortino ha inoltre aggiunto che “il protocollo riveste una significativa importanza strategica per creare sinergie tra le aziende del territorio calabrese e l’Università della Calabria al fine di definire percorsi virtuosi di innovazione, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, basati su tecnologie dell’Internet delle Cose e dell’Intelligenza Artificiale”.