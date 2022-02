Il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca hanno incontrato a Roma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Lo riferisce una nota del Comune di Cosenza. “Un incontro molto proficuo – riporta la nota – nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi che riguardano il territorio della città di Cosenza e del suo hinterland: dai temi occupazionali a quelli relativi alla crescita e allo sviluppo, al welfare. Al Ministro Orlando è stata consegnata la bozza del progetto ‘Cosenza resiliente’, una proposta per l’istituzione di un Patto territoriale per la transizione ecologica e digitale. L’idea progettuale illustrata al ministro Orlando è quella di avviare specifiche azioni di presa in carico, accompagnamento al lavoro ed erogazione di percorsi personalizzati per l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori che ne hanno necessità e per la qualificazione di disoccupati, inoccupati e soggetti in cerca di prima occupazione”. “Secondo quanto previsto nella bozza di progetto – riporta la nota – si stimano circa 1500 potenziali destinatari tra i residenti nel territorio comunale di Cosenza e/o nel suo hinterland. Nel progetto, finalizzato alla sottoscrizione del Patto Territoriale ‘Cosenza resiliente’, cui punta con decisione il Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) del quale saranno utilizzate le risorse, la città di Cosenza dovrà assumere il ruolo di capofila, in partenariato con altri soggetti pubblici e/o del settore privato ricadenti nell’hinterland del capoluogo di provincia”. “In particolare – hanno spiegato Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca al Ministro Orlando – il progetto ‘Cosenza resiliente’ intende, attraverso una specifica attività di formazione, innovare alcune importanti filiere produttive e tra queste quella culturale e creativa, la filiera dell’edilizia, dell’ICT e del terziario innovativo ed anche la filiera dell’agroalimentare e quella riguardante i servizi ambientali. Destinatari delle azioni formative e/o di accompagnamento saranno soprattutto le donne, i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i giovani al di sotto dei trent’anni e i lavoratori con almeno 55 anni”. Il Ministro Orlando, al termine dell’incontro, ha comunicato al Sindaco Franz Caruso e al Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca che sarà a Cosenza a marzo per prendere parte agli Stati generali del terzo settore che si svolgeranno proprio nel capoluogo bruzio.