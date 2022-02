Sbarra: “La nostra priorità è il lavoro”

“Mi pare che il governatore Occhiuto stia aprendo dossier importanti, stia cominciando a fare passi significativamente decisivi”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Ust Cisl Magna Graecia a Feroleto Antico, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un giudizio sui primi mesi dell’azione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Penso – ha aggiunto Sbarra – al tema della sanità, delle infrastrutture, della struttura burocratica della Regione, alla necessità di fare un’azione forte di contrasto al tanto precariato storico. Ci sono dossier importanti – ha detto ancora – che si stanno aprendo e che noi vogliamo sostenere e incoraggiare anche con la nostra azione sindacale”. “Con il governo Draghi, in questi ultimi 12 mesi, abbiamo dialogato, ci siamo confrontati e insieme abbiamo conquistato risultati importanti”, ha poi aggiunto il segretario della Cisl. “Vorrei ricordare – ha continuato – il patto che abbiamo sottoscritto a Palazzo Chigi sulla valorizzazione e l’innovazione del lavoro pubblico; abbiamo firmato un’importante intesa sui temi della scuola e dell’istruzione; due accordi sulle questioni che riguardano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; un’intesa per sostenere la campagna di vvaccinazione negli ambienti lavorativi. Abbiamo negoziato – ha proseguito – due importanti accordi sullo smart working nel sistema privato e anche nella pubblica amministrazione. A giugno – ha detto ancora – abbiamo gestito insieme l’uscita graduale dal blocco dei licenziamenti e poi abbiamo negoziato i contenuti di una legge di bilancio che oggi ha, grazie al dialogo e al confronto tra Governo e parti sociali, un profilo coesivo, inclusivo, espansivo. Abbiamo anche contribuito a fare un forte intervento di riduzione delle tasse soprattutto per i lavoratori dipendenti e i pensionati, finanziato la riforma degli ammortizzatori sociali. Abbiamo portato a casa risultati importanti per i nostri pensionati. Nel 2022 ci sarà la piena rivalutazione delle pensioni, abbiamo alzato la no tax area, abbiamo finanziato un fondo per la non autosufficienza con 850 mlioni di euro. Sostanzialmente – ha sottolineato Sbarra – abbiamo, attraverso il confronto, la concertazione, conquistato risultati importanti. Tutto ciò non basta. Bisogna fare di più”. “Per noi ha detto ancora Sbarra, il lavoro resta la grande prorità da affrontare e risolvere in Calabria, nel Mezzogiorno e anche nel resto del Paese”. “Vogliamo sviluppare un dibattito con i nostri iscritti, con i nostri dirigenti sindacali. Abbiamo idee, proposte, elaborazioni che mettiamo al servizio dei territori e delle comunità locali, nella prospettiva di aiutare il Paese, anche attraverso l’impegno sociale, a risollevarsi dalle macerie della crisi sanitaria, della crisi sociale, economica, produttiva e occupazionale.