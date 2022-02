«Il rincaro dei costi per l’energia e il gas è fonte di reale preoccupazione per la tenuta del sistema economico locale. Pur sottolineando che in questo contesto la Camera di Commercio di Catanzaro non ha alcun poter decisionale, è immutata la convinzione che l’Ente si faccia carico di amplificare il grido d’allarme che quotidianamente registriamo tra le imprese. Per questo motivo, la Camera di Commercio di Catanzaro vuole dare un segnale simbolico ma significativo della sua vicinanza ai problemi dei suoi iscritti: le luci che illuminano il palazzo camerale, rimarranno spente in questo fine settimana affinché proprio il buio nel pieno del centro storico di Catanzaro possa servire ad accendere le luci sulle difficoltà di tutti i comparti produttivi e settori economici», così in una nota stampa il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi.