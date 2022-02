CATANZARO/ Alle prossime elezioni comunali in programma a Catanzaro l’area politica che fa riferimento a Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli ed ex pm a Catanzaro, sosterrà la candidatura a sindaco del docente universitario Nicola Fiorita, leader del movimento “Cambiavento”. Lo rende noto il comitato elettorale dello stesso Fiorita riferendo di un incontro che il candidato sindaco, in campo con una coalizione prevalente civica, ha tenuto con i rappresentanti di DeMa, di LiberaMente Progressisti, il movimento guidato dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, e di Primavera Calabria, promossa da Anna Falcone. All’incontro hanno partecipato anche Movimento 5 Stelle, Psi, Cambiavento, Volt, Catanzaro Vivace, Catanzaro Generosa ed Europa Verde. “La convergenza al progetto di Nicola Fiorita candidato sindaco da parte di Luigi de Magistris e di chi lo ha sostenuto alle scorse elezioni regionali – sostiene il comitato elettorale di Fiorita – è fonte di ulteriore entusiasmo. Siamo felici di accoglierne le istanze e le proposte all’interno del progetto per la cura di Catanzaro. Da quasi due anni questo coordinamento lavora per costruire un campo largo ma definito che possa presentarsi alle elezioni amministrative del capoluogo di regione con una proposta dal carattere ben chiaro”.