CATANZARO/ La Polizia di Stato ha arrestato a Catanzaro, in flagranza di reato, un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante servizi di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha visto nei pressi del quartiere Piano Casa una Fiat Punto che procedeva a velocità sostenuta dirigersi verso nord guidata da G.G., pregiudicato noto agli agenti per i suoi numerosi precedenti specifici di polizia.I poliziotti hanno fermato il veicolo per un controllo trovandovi una scatola blu con all’interno una busta sottovuoto contenente un consistente quantitativo di cocaina.Con l’ausilio di altre pattuglie della Volante, il controllo è continuato con la perquisizione domiciliare. Occultati in diversi punti dell’abitazione, c’erano ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, suddivisa in più involucri, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e un coltello intrisi di sostanza stupefacenti. Il tutto è stato posto in sequestro. Si trattava di marijuana, hashish e grammi di cocaina. Il Gip, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza ed al rischio di reiterazione dei reati, ha disposto la mcustodia in carcere. Il 33enne è nella casa circondariale di Siano.