REGGIO CALABRIA/ Non riesce alla Viola la rimonta nell’incontro casalingo con Ruvo di Puglia. I neroarancio non partono male ma lentamente perdono smalto e fiducia per le bombe da 3 degli ospiti che allungano e vincono 70 a 64. Tra i reggini di coach Bolignano Amar Balic migliore realizzatore con 16 punti.