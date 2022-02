Gli studenti di molti istituti scolastici della provincia di Cosenza manifesteranno venerdì 18 febbaraio in segno di solidarietà verso i loro colleghi del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero, occupato dal 3 febbraio scorso per protesta contro le molestie sessuali di un docente in danno di alcune studentesse. I manifestanti si ritroveranno alle ore 9 in Piazza Loreto per dare vita a un corteo che si concluderà davanti alla sede della prefettura. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte della procura cosentina, mentre il ministero dell’Istruzione ha inviato degli ispettori anche al fine di valutare l’operato della dirigente scolastica, accusata dagli studenti di non aver adottato provvedimenti a carico del professore denunciato da due studentesse.