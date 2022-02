Anche ieri il liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero è stato visitato dagli ispettori che sono stati inviati dal Ministero dell’Istruzione, a seguito della denuncia di alcune studentesse in relazione a presunte molestie che avrebbero subito da parte di un docente. Sulla questione indaga la Procura di Cosenza e la scuola è ancora occupata, dal 3 febbraio scorso. Intanto sono partite delle attività autogestite, lezioni concordate dagli studenti con alcuni professori, in attesa della manifestazione di piazza annunciata per venerdì a Cosenza. Gli ispettori, da parte loro, ieri hanno invitato i docenti a raccontare i fatti a loro conoscenza, in vista della preparazione della relazione finale che sarà presentata al Ministro Patrizio Bianchi. Intanto alcuni degli studenti che pernottano nel liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero, occupato da giorni per denunciare presunte molestie sessuali subite da studentesse ad opera di un docente, sarebbero risultati positivi al Covid 19. Gli studenti contagiati sono già in quarantena.