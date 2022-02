“Il settore dei trasporti sta affrontando una profonda crisi, è sull’orlo del baratro a causa della repentina impennata del costo del carburante”. Lo dice Luigi Falco, presidente della filiera Trasporti della Confapi Calabria. “Il paradosso è che soffrono soprattutto le aziende che hanno investito in mezzi green, – dice Falco – a causa dell’aumento del costo dell’elettricità e soprattutto del metano, che alimenta i furgoni, il cui costo è balzato da 70 centesimi a quasi due euro e cinquanta. Chiaramente un’azienda ha firmato dei contratti in base a preventivi che si fanno tenendo conto delle spese – sottolinea ancora Falco – ma se poi i costi triplicano, l’azienda deve attenersi agli obblighi contrattuale e deve proseguire, ma si troverà in grosse difficoltà, con mezzi che partono e lavorano in perdita”.

Anche in Calabria sono migliaia i lavoratori del settore dei trasporti di persone o merci. I cui costi si ripercuotono poi anche, giocoforza, sui prezzi delle merci consegnate. E una crisi dei trasporti causa costi salati anche al consumatore finale. Il settore, adesso, è in agitazione. E potrebbe bloccarsi. C’è già un’agitazione nazionale, spontanea, – dice Luigi Falco – che interessa piccole e grandi aziende, e basta un solo giorno di stop, eventualmente, per causare subito ripercussioni gravi e difficoltà per negozi e supermercati, nella distribuzione delle merci. Si capisce quindi come il settore dei trasporti influisca su tutte le filiere produttive – conclude Falco – e quindi è necessario un intervento immediato delle istituzioni per evitare la catastrofe totale”.