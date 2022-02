Cosenza Calcio senza pace, salta anche Occhiuzzi

“La società Cosenza calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Roberto Occhiuzzi”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del Cosenza calcio, che milita in serie B. La notizia arriva all’indomani della sconfitta in casa contro il Perugia per due reti a una. “Al tecnico – scrive la società – vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nelle prossime ore”.