“Il segretario provinciale sarà unitario a Catanzaro, al pari di Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, mentre a Cosenza ci sono due candidature ma anche questo lo vedo come un elemento di ricchezza”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd della Calabria, Nicola Irto, a margine di un incontro a Lamezia Terme (Catanzaro), con riferimento alla fase congressuale del partito, impegnato nel prossimo fine settimana con i congressi provinciali. “In altri momenti – ha aggiunto Irto – abbiamo avuto più di due candidature, che significava un dibattito interno più ampio e il rischio di dover eleggere i segretari in assemblea, un tecnicismo interno. Invece così il 20 febbraio avremo cinque segretari provinciali del partito, cinque segretari dei comuni capoluogo di provincia, quindi avremo un percorso abbastanza chiaro per poter ripartire, riorganizzare e rigenerare il partito in Calabria. Mi sembra curioso – ha osservato il segretario del Pd calabrese – che non si valorizzi il fatto che andiamo a chiudere quattro congressi provinciali su cinque in maniera unitaria. Credo che sia un passo avanti enorme rispetto al passato per il Pd”.

Irto ha poi rimarcato: “Comprendo che i mezzi di comunicazione hanno difficoltà a raccontare le notizie positive rispetto alle questioni di dibattito e discussione, ma sta di fatto che quattro congressi provinciali su cinque si chiudono unitariamente, e invito anche a vedere la classe dirigente che ne esce fuori per governare il partito a livello territoriale: esce fuori una classe rigenerata, nuova, giovani, donne e uomini di nuova generazione con profili innovativi che possono dare una mano a rigenerare il Pd dal basso. Valorizzerei questo: nei prossimi giorni ne esalteremo i profili anche attraverso i mezzi di comunicazione, perché quando finirà tutto il percorso congressuale avremo oltre 400 nuovi dirigenti di nuova generazione impegnati nelle assemblee provinciali e cittadine. A questi – ha concluso il segretario regionale del Pd della Calabria – seguiranno i congressi di circolo – oltre 400 circoli – entro metà marzo. Insomma, stiamo uscendo – piano piano e anche con fatica, ma stiamo uscendo – dalla lunghissima e tormentata fase commissariale”.