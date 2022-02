CROTONE/ Persone non identificate hanno danneggiato, a Crotone, una targa dedicata ai martiri delle foibe, donata dall’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche (Anioc) e inaugurata la scorsa settimana in occasione della celebrazione della Giornata del Ricordo. Sulla vicenda del danneggiamento che ha definito “vile, ignobile e vergognoso” è intervenuto il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari. “Un atto indegno – ha detto – che offende la memoria delle vittime e dei sopravvissuti, offende la dignità di una intera comunità, quella crotonese, che non può che condannare e rigettare la violenza, la sopraffazione e l’ignoranza perpetrata da pochi”. “La crescita morale e culturale di una comunità – ha sostenuto Ferrari – passa attraverso la memoria, il ricordo ed il rispetto di tutte le vittime della violenza e della barbarie”.