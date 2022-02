DASA'(VV)/ Il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, è stato vittima in serata di un’aggressione da parte di ignoti. Ad agire, secondo quanto è stato possibile apprendere, sarebbero state quattro persone che si sono introdotte nella casa comunale dirigendosi direttamente verso l’ufficio in cui si trovava il primo cittadino in quel momento in riunione con alcuni tecnici. I quattro hanno fatto irruzione nella sala dapprima inveendo e successivamente aggredendo fisicamente il primo cittadino. Non sono chiare le ragioni dell’accaduto. Da quanto si è potuto apprendere contro il sindaco sarebbero stati scagliati anche alcuni mobili della stanza. Scattato l’allarme sono intervenuti i carabinieri ma dei responsabili del gesto, che si sono dileguati, non c’era più alcuna traccia. Per il sindaco Scaturchio, raggiunto alla testa da un oggetto scagliato dagli aggressori e rimasto ferito in modo non grave, si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. Sul movente dell’aggressione stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di risalire all’identità degli autori.