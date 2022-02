COSENZA/ Sono un migliaio gli studenti scesi in piazza a Cosenza, questa mattina, a sostegno dei ragazzi del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cs) dove si sarebbero verificati casi di molestie a sfondo sessuale, ai danni di alcune studentesse, da parte di un docente. Gli studenti, che dal 5 febbraio occupano la scuola, espongono striscioni e gridano slogan contro gli abusi sessuali ma anche contro l’alternanza scuola-lavoro. Gli studenti sono partiti da Piazza Loreto per raggiungere il centro della città. Con loro anche ragazzi in rappresentanza di alcuni istituti di altre province della Calabria. Al riguardo, i manifestanti hanno riferito che alcuni dirigenti scolastici avrebbero diffidato gli studenti a non prendere parte alla manifestazione minacciando provvedimenti disciplinari. Il corteo è seguito da un notevole dispiegamento di forze dell’ordine. “No agli abusi”, “La scuola non deve essere il luogo degli abusi”, “No ai padroni” alcune delle frasi scritte sugli striscioni.

Al corteo anche il sindaco di Cosenza, politici e una delegazione della Cgil

Scendono ancora i nuovi contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 1.491 i positivi registrati (ieri erano 1.768), con 9.331 tamponi e il tasso al 15.98% (era al 18,64). Sei i decessi che portano il totale a 2.031. Diminuiscono i ricoverati nei reparti di cura, -7 (350) e quelli in terapia intensiva, -1 (24). I guariti sono 150.847 (+1.267), gli attualmente positivi 47.749 (+218) e gli isolati a domicilio 47.375 (+226). In Calabria, ad oggi – riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.190.992 e le persone mentre le persone risultate positive sono 200.627. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5970 (75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5887 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21355 (21137 guariti, 218 deceduti); Cosenza: casi attivi 11472 (130 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33181 (32314 guariti, 867 deceduti); Crotone: casi attivi 3007 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2980 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17180 (17004 guariti, 176 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 13628 (96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68755 (68144 guariti, 611 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 13487 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13469 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10819 (10670 guariti, 149 deceduti) (