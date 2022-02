Intesa Sanpaolo e l’incubatore Entopan Innovation hanno siglato un accordo per sostenere la crescita delle startup e delle Pmi innovative della Calabria, attraverso la promozione e la valorizzazione di nuovi progetti in settori di rilevanza strategica, con particolare attenzione alle tematiche della transizione digitale e della sostenibilità.

Nella sede calabrese di Entopan, a Catanzaro, Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e Giusi Crimi, Ceo di Entopan Innovation, hanno firmato, spiega un comunicato, “un ampio accordo finalizzato a sviluppare programmi comuni per favorire la crescita delle startup/Pmi innovative e spinoff universitari di ricerca, accompagnando lo sviluppo dei loro progetti innovativi ad alto impatto, attraverso attività di formazione e sostegno al cosiddetto go-to-market anche in una logica di internazionalizzazione ed export. Una sinergia che – è scritto ancora – porterà a un’ampia collaborazione strategica con Intesa Sanpaolo all’interno dell’Harmonic Innovation Hub, progetto finalizzato alla creazione di uno dei più importanti ecosistemi per l’innovazione del Sud Italia e del Mediterraneo, con l’obiettivo di accompagnare imprese, territori e comunità nelle sfide delle transizioni tecnologiche, verdi, sociali ed economiche”.

Intesa Sanpaolo, si legge ancora, “grazie alla propria articolazione territoriale e alle strutture specialistiche di cui è dotata, supporterà gli imprenditori impegnati ad avviare progetti innovativi nelle valutazioni di investimento, sia attraverso un confronto sugli aspetti tecnici e industriali, sia mettendo a disposizione le linee di credito più adeguate alle specifiche esigenze. La direzione regionale Campania, Calabria e Sicilia – si fa rilevare – ha già erogato finanziamenti per oltre 22 milioni di euro a startup e PMI innovative, di cui detiene rispettivamente il 25% e il 52% delle quote di mercato”.