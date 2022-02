Calcio serie B, ancora nulla da fare per Cosenza e Crotone sempre piu’ in basso. E mercoledì c’è un derby da mors tua vita mea

di RTC Sport

COMO-COSENZA 2-1

Momento terribile per Cosenza e Crotone in serie B. Perdono entrambe anche oggi. Al Cosenza non basta l’ennesimo cambio tecnico in panchina, Bisoli debutta con una sconfitta a Como. I lombardi in vantaggio al 71′ con Gabrielloni che raddoppia all’84’. I lupi accorciano le distanze con Caso a un minuto dal termine, ma è troppo tardi per acciuffare il pari. Espulso Voca tra i rossoblu’ al 93′.

LECCE-CROTONE 3-0

Senza scampo il Crotone al quale non riesce la mission impossible di tornare imbattuto da Lecce. La squadra di Baroni rifila agli jonici un perentorio 3 a 0 e la crisi dei rossoblu’ si acuisce, terza sconfitta consecutiva e il tunnel sembra sempre piu’ lungo. Reti di Coda al 34′ e nel recupero del primo tempo su rigore, di Strefezza al 59′. Per il Crotone non è escluso un nuovo ribaltone in panchina, mossa disperata del presidente Vrenna nel tentativo di evitare la seconda retrocessione consecutiva e di salvare una stagione tormentata che sembra un autentico incubo. Mercoledì derby thriller da mors tua vita mea contro il Cosenza allo Scida.