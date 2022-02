Calcio serie D, il Lamezia batte il Biancavilla e punta la Gelbison: domenica lo scontro diretto a Vallo della Lucania. Lotta selvaggia a 4 per la promozione diretta

di RTC Sport

Nel Campionato di calcio Interregionale gruppo I giornata positiva per il Lamezia che supera il Biancavilla 2 a 0 (25′ Maimone, 55′ Salandria) al “D’Ippolito” e torna vicino alla vetta, in quanto il San Luca blocca la capolista Gelbison sul pari, 1 a 1 il finale al “Morra” di Vallo della Lucania. I gialloblu’ di Campilongo tornano prepotentemente in corsa per la promozione diretta e si giocano tutto domenica prossima in terra cilentana nello scontro diretto: vincendolo, potrebbero realizzare il sorpasso ai danni della squadra di Gianluca Esposito. Intanto vincono anche l’Acireale (4 a 2 alla Sancataldese) e la Cavese (4-0 al Troina). Il Cittanova vince il derby col Rende (1-0), mentre il Castrovillari esce imbattuto da Aversa (0-0).