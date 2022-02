Dopo aver eletto Nicola Irto segretario regionale del partito alla fine di tre anni di commissariamento, il Pd della Calabri ha anche quattro nuovi segretari provinciali. Si è conclusa infatti ieri sera la fase congressuale in quattro federazioni provinciali, con le votazioni a Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Nelle quattro federazioni del Pd era in lizza un unico candidato alla segreteria provinciale, dopo che nei giorni scorsi altri candidati avevano deciso di ritirarsi dalla corsa per consentire uno svolgimento unitario dei congressi. Il nuovo segretario provinciale del Pd di Catanzaro è il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà; Leo Barberio guiderà la federazione provinciale di Crotone, Antonio Morabito quella di Reggio Calabria, mentre Giovanni Di Bartolo è il nuovo segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia. Il congresso provinciale di Catanzaro si è concluso con un’affluenza del 60% degli aventi diritto (946 voti per Giampà), quello di Crotone con un’affluenza di 792 votanti su 1.101, il congresso provinciale di Reggio Calabria con un’affluenza del 58% (1.313 voti per Morabito) e infine quello di Vibo Valentia con un’affluenza del 62,68%.

Non si è invece celebrato il congresso provinciale del Pd di Cosenza, l’unico nel quale sono in campo due candidati alla segreteria, Maria Locanto e Antonio Tursi: il congresso cosentino è stato rinviato al 4/5/6 marzo dagli organi di garanzia del Pd, in modo da consentire la definizione di alcuni ricorsi pendenti sull’iter congressuale. Ieri inoltre, sempre seguendo lo schema delle candidature uniche, sono stati eletti anche i segretari cittadini del Pd nei Comuni capoluogo: a Catanzaro Fabio Celia, a Crotone Annagiulia Caiazza, a Reggio Calabria Valeria Bonforte e a Vibo Valentia Francesco Colelli. A Cosenza si voterà agli inizi di marzo.