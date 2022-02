Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha incontrato stasera a Catanzaro, nella sede della Cittadella, i segretari generali della Calabria di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. “Non é la prima volta – ha detto Occhiuto al termine della riunione – che incontro i sindacati. Stavolta é avvenuto, in verità, senza alcun ordine del giorno. Ho pensato di chiamarli perché avevo bisogno di confrontarmi con i loro dirigenti sul complesso delle attività del Governo regionale. Abbiamo deciso di tenere altre riunioni in futuro con uno specifico ordine del giorno per ogni incontro e di svolgere Tavoli con i diversi assessorati per esaminare le varie questioni che riguardano l’attività del Governo regionale. Tavoli ai quali parteciperanno i responsabili dei sindacati delle diverse aree”. “Considero indispensabile – ha detto ancora il Governatore – il rapporto col sindacato per la mia attività di governo. Ho già detto in altre occasioni di essere felice di avere riscontrato in questi mesi in Calabria una qualità di alto livello della rappresentanza sindacale. Da loro ricevo sempre utili contributi, certo nel rispetto dei ruoli e delle diverse sensibilità. Sarebbe strano se fossimo d’accordo su tutto, ma il confronto, quando é costruttivo, é sempre utile a chi governa e credo sia utile anche a chi deve rappresentare gli interessi dei lavoratori e dei cittadini come appunto il sindacato”.