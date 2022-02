BOTRICELLO(CZ)/ Un uomo di 68 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina a Botricello, in provincia di Catanzaro. Il malcapitato stava lavorando in un terreno di proprietà, nei pressi della sua abitazione, quando è rimasto schiacciato tra il motocoltivatore che stava usando e un albero di ulivo. Inutili i soccorsi, con i familiari che hanno dato all’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, ma l’uomo era già morto. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.