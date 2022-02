CATANZARO/ Avrebbe sottoposto i genitori a continue e reiterate vessazioni, anche attraverso sistematiche aggressioni fisiche e verbali, per ottenere da loro il denaro occorrente ad acquistare sostanze stupefacenti. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri in un quartiere periferico di Catanzaro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura.