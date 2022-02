Comunali di Catanzaro, il centrodestra venerdì cercherà di scegliere il sindaco

È indetta per venerdì pomeriggio l’interpartitica del centrodestra catanzarese in vista delle elezioni comunali. Lo ha annunciato il sindaco, Sergio Abramo. “La riunione – spiega una nota – servirà a valutare le varie personalità, politiche ed espressione della società civile che arriveranno al vaglio del tavolo, che possano essere il candidato a sindaco condiviso da tutta la coalizione”. Catanzaro è tra i capoluoghi di regione in cui si voterà in primavera per l’elezione del primo cittadino.