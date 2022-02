Giuseppe Soriero nuovo presidente dell’ABA di Roma

Giuseppe Soriero (nella foto con Cecilia Casorati Direttrice Aba Roma), architetto, è il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Lo ha nominato, all’interno della terna proposta dal Consiglio Accademico, il ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, prof. Maria Cristina Messa. L’architetto Soriero succede alla dottoressa Alberta Campitelli, chiamata a impegno istituzionale nel Comune di Roma I° Municipio, e resterà in carica per un triennio. La nomina di Soriero avviene proprio in coincidenza con l’apertura del secondo semestre accademico, che segna sotto la guida della direttrice prof. Cecilia Casorati un forte rilancio dell’azione dell’ABA Roma nella fase di arretramento della pandemia che ha condizionato la vita e l’attività di studenti, docenti e personale amministrativo. Innanzi tutto alla popolazione studentesca, provata dal Covid, il neo presidente ha rivolto un caloroso saluto. Già parlamentare e sottosegretario di Stato, docente universitario e componente il CdA Svimez, l’architetto Soriero ha maturato una notevole esperienza nel campo dell’Alta Formazione Artistica, dalla Presidenza dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro alla Presidenza della Conferenza nazionale dei Presidenti delle Accademie Italiane. La direttrice dell’ABA di Roma, prof. Cecilia Casorati con vivo apprezzamento per questa nomina ha dichiarato che “Il nuovo presidente Soriero saprà assicurare, con la sua esperienza e le sue competenze, un ulteriore impulso alle attività dell’Accademia più antica d’Italia, nonché una forte interlocuzione con le Istituzioni nazionali, regionali e locali”. “Vivo con emozione queste ore per l’affetto che migliaia di persone mi stanno dimostrando, in contatto con i siti e le pagine facebook. Un grazie caloroso all’Ordine degli architetti e a tutte le associazioni ed i gruppi culturali. Arte e cultura sono, a buon diritto, la prima risorsa strategica per la ripresa dell’Italia, ‘elemento costitutivo dell’identità italiana’, evidenziato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo recente discorso d’insediamento in Parlamento. Grato della fiducia del ministro Messa, lavorerò, assieme alle formidabili energie dell’Accademia coordinate dalla direttrice Cecilia Casorati, per alimentare la fiducia in tanti giovani che ‘nelle arti vedono l’approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni’“.