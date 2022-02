Calcio, pirotecnico 3 a 3 nel derby Crotone-Cosenza. Contestazione del pubblico di casa

Finisce 3 a 3 un derby pirotecnico tra Crotone e Cosenza ma il punto serve a poco a entrambe nella corsa per la salvezza. Il Cosenza chiude sul doppio vantaggio il primo tempo. Gran gol di Laura in slalom alla mezz’ora. Raddoppio facile di Rigione di testa al 47′ su dormita della difesa di casa.Nel secondo tempo reazione rabbiosa del Crotone che prima accorcia le distanze (52″)e poi pareggia con Maric su rigore (60″). A questo punto il Crotone crede nella vittoria e spinge forte sostenuto generosamente dal pubblico caloroso. Ma nel momento migliore il cinico Cosenza colpisce con un contropiede letale finalizzato da Liotti dopo la corte respinta di Saro. È il 3 a 2. Nel finale occasionissima per Mulattieri di testa a colpo sicuro, prodezza di Vigorito. Ma nel recupero ancora uno scatenato Maric realizza sotto misura il pirotecnico 3 a 3. Il punto serve a poco al Crotone mentre il Cosenza può ancora sperare nella salvezza diretta. Finisce tra le contestazioni del pubblico locale a calciatori, tecnico e dirigenza e lancio di fumogeni in campo.