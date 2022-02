“Lo sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria del Trasporto Pubblico Locale è riuscito anche in Calabria oltre ogni previsione”. Lo fa sapere la Filt-Cgil Calabria attraverso un comunicato. “In Ferrovie della Calabria – si legge ancora – i treni sono stati tutti soppressi e il gommato ha scioperato all’80%; i lavoratori delle aziende che svolgono servizio interregionale, già in agitazione per l’apertura della procedura di licenziamento, hanno aderito al 100%. Altissima l’adesione nelle aziende pubbliche di Reggio (Atam), Cosenza (Amaco) e Catanzaro (Amc) con una adesione media dell’80%. Oltre il 75% l’adesione fra i lavoratori delle aziende private.E’ la dimostrazione di quanto determinata sia la protesta dei lavoratori e dei sindacati contro il rifiuto delle Associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di rinnovare il Contratto nazionale di lavoro e per il miglioramento delle condizioni lavorative, normative e salariali. E’ stata la quinta azione di sciopero per ottenere un contratto fermo al 2017 e per dare una prospettiva certa al settore per modernizzare e offrire un servizio di qualità ai cittadini.Chiediamo al Ministro dei Trasporti – si legge infine – di prendere una chiara e forte posizione nei confronti delle Associazioni datoriali e al Presidente della Giunta regionale di intervenire presso la Conferenza Stato-Regioni”.