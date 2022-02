In calo in contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 1.136, ieri erano 1.658 i nuovi casi con 8.578 tamponi e il tasso di positività al 13,24%. I decessi sono 6 e portano il totale delle vittime a 2.079. Ancora in calo significativo i ricoveri nei reparti ordinari,-14 (282);stabili quelli in terapia intensiva (22). I guariti sono 164.615 (+1.541) mentre gli attualmente positivi 46.110 (-411) e gli isolati 45.806 (-397). In Calabria, ad oggi – riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provincilai della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.262.589. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 212.804. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 4923 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4858 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23482 (23257 guariti, 225 deceduti); Cosenza: casi attivi 11939 (100 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11830 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34104 (33220 guariti, 884 deceduti); Crotone: casi attivi 3217 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18399 (18218 guariti, 181 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 13555 (83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13463 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75762 (75135 guariti, 627 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12269 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12257 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13352 (13202 guariti, 150 deceduti).