Calcio, il Catanzaro spazza via anche il Latina trascinato da Vazquez: 3 a 1 e la rincorsa al Bari continua. La Vibonese affonda (1-3 col Messina)

di RTC Sport

Continua la marcia del Catanzaro che conquista la settima vittoria in 8 partite. Un ruolino di marcia da battistrada per la squadra di Vivarini che continua a rosicchiare punti alla capolista. Anche un buon Latina, reduce anch’esso da un ottimo momento di forma e da numerose vittorie inanellate che lo hanno condotto in zona playoff, deve arrendersi alla legge di Vazquez, che sta vestendo sempre piu’ i panni del bomber trascinatore di questa squadra che viaggia su ritmi quasi incontenibili. La squadra di Di Donato, giunta in Calabria senza l’ex Jefferson, squalificato, va sotto già al 9′ quando l’imprendibile e sgusciante Vandeputte trova l’angolo e firma la rete del vantaggio. I pontini pero’ non demordono e pareggiano alla mezz’ora con Giorgini. Il risultato di pareggio sembra quello con cui si andrà all’intervallo ma proprio allo scadere Federico Vazquez inventa un altro dei suoi supergol con un tiro all’incrocio terrificante che scavalca il portiere pontino, 2 a 1 prima del duplice fischio. Nella ripresa il Catanzaro la chiude ancora con Vazquez su calcio di rigore al 59′, 3 a 1 e gara in ghiacchio. Il magic moment della squadra di Vivarini prosegue e la rincora al Bari capolista (2 a 2 a Foggia) continua, in attesa dello scontro diretto del 13 marzo in casa.

Tempi duri per la Vibonese, che subisce un’altra mazzata, questa volta forse letale. Al “Luigi Razza”, in uno scontro cruciale per continuare a sperare nella salvezza, i rossoblu’ perdono ancora. Il Messina si prende 3 punti che valgono triplo per l’importanza della posta. Siciliani subito avanti con Damian al 29′, acciuffati dall’esperto Curiale su rigore al 41′. Ma è un’illusione, in quanto Busatto al 66′ e Catania al 91′ affondano i calabresi sempre piu’ ultimi solitari.