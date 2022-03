La Calabria è la 17ma regione d’Italia nella classifica 2020 del numero di donne manager, quart’ultima prima di Molise, Basilicata e Val d’Aosta. E’ quanto emerge dal Rapporto Donne di Manageritalia sui dirigenti privati pubblicato come ogni anno in occasione della Festa della Donna con un’elaborazione dei dati Inps. Le donne ai vertici di aziende private della regione, si rileva nel report, sono solo 46 su un totale di 202 dirigenti, il 19% del totale, percentuale in linea con il dato nazionale (19%). A livello provinciale la posizione di fanalino di coda spetta a Vibo Valentia e Crotone, ultime in Italia – a pari merito – con solo 3 dirigenti donne a testa. Prima in regione ma 70ma in Italia è Catanzaro, con 23 donne dirigenti, meglio di Reggio Calabria che ne ha solo 7. “Nel 2020, anno dell’emergenza pandemica e della generale crisi economica e sociale – è detto in una nota di Manageritalia – le donne manager sono cresciute del 24,3% rispetto al 2019, la crescita maggiore delle regioni italiane, il numero totale dei dirigenti è diminuito del 3,5%%; la sola a crescere quindi è la rappresentanza femminile, mentre i manager uomini sono diminuiti dell’8,18%. Dati superiori alla crescita nazionale in cui le donne sono aumentate di quasi il 5%, trainando l’aumento dei dirigenti italiani”. “Nella regione, a differenza che in altre aree del Paese – è detto ancora nel comunicato – la presenza di donne manager assunte dalle aziende si è affermata solo negli ultimi anni, mentre era addirittura diminuita negli anni pre-pandemia. Ampliando lo sguardo su un periodo di 12 anni, infatti, le donne dirigenti di aziende calabresi sono diminuite di oltre il 23% dal 2008 al 2020, i dirigenti uomini addirittura del 41%. “La crescita del numero delle dirigenti anche in Calabria anche se con numeri ancora bassi – afferma Mario Mantovani, presidente Manageritalia – dimostra come anche durante la pandemia le aziende strutturate abbiano puntato su competenze e gestione manageriale. Nella dirigenza privata da anni si vedono entrare nuovi manager donna, scelte per formazione, competenze e capacità”. Per Luisa Quarta responsabile Gruppo donne Manageritalia: “La rincorsa delle donne verso pari opportunità nel ricoprire posizioni di vertice deve allargarsi anche all’ambito sul quale speriamo incida, anche in termini di cambio culturale, la recente legge sul gender pay gap alla quale Manageritalia e il Gruppo Donne hanno dato un forte contributo”.