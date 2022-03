COSENZA/ Il congresso provinciale del Pd di Cosenza è stato sospeso in attesa della decisione della commissione nazionale di garanzia del partito su alcuni ricorsi pendenti sull’iter congressuale. Lo rende noto il presidente della commissione regionale di garanzia per il congresso del Pd della Calabria. Italo Reale. “La commissione regionale per il congresso – spiega Reale – ha preso atto della pendenza di alcuni ricorsi. In questi giorni la commissione nazionale ha proceduto con una intensa attività istruttoria” che non “ha ancora consentito alla commissione nazionale di decidere per cui, oggi, siamo all’interno di un quadro non ancora definito sui potenziali attori della fase finale del congresso”. “Sulla scorta di queste premesse – conclude Reale – “la commissione regionale di garanzia per il congresso, in attesa delle decisioni della commissione nazionale di garanzia, dispone la sospensione del congresso per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale di Cosenza”.