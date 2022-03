di RTC Sport

Missione molto importante quella di sabato del Catanzaro impegnato al “Vito Simone Veneziani” di Monopoli. La gara tra gabbiani e aquile giunge una settimana prima della sfida cruciale tra Catanzaro e Bari, in programma domenica 13 marzo. Vincendo a Monopoli, il Catanzaro, reduce da 7 vittorie e un pari, potrebbe ulteriormente accorciare il distacco dalla capolista, attualmente a +4, in caso di mancato successo del Bari sul Francavilla, e affrontare lo scontro diretto in condizioni psicologiche eccezionali. “Da qui alla fine sono tutte partite importantissime-ha detto il tecnico Vivarini in conferenza stampa prima di partire in direzione Puglia. Troveremo una squadra che ha fatto molto bene, anche se viene da un periodo di flessione interrotto solo dall’ultima vittoria esterna a Castellammare. Giocano tanto e palleggiano bene. Da parte nostra, possiamo sbagliare poco da qui alla fine. Siamo molto concentrati sulla prestazione, dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e cercare di non far giocare gli avversari. La partita è da vincere sotto tanti aspetti, e le sfide in questa gara sono tante. Abbiamo calciatori che li possono impensierire” ha continuato il tecnico. Prevista una corposa rappresentanza di tifosi calabresi al “Veneziani”, Vivarini commenta così: “Sono molto contento che avremo un massiccio apporto dei tifosi. E’ giusto che sognino e che trasmettano a noi il loro entusiasmo, ma noi dobbiamo rimanere concentrati sulla prestazione”. Non convocati Martinelli, Maldonado e Rolando. A chi gli chiede se farà qualche scelta legata al turnover, Vivarini risponde così: “Abbiamo una rosa ampia e un organico importante, sono convinto che, con o senza turnover, i risultati possono arrivare ugualmente, in quanto siamo in una ottima condizione di forma. Ma dobbiamo rimanere concentrati”.